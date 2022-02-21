Село в Луганській області залишилося без газу через мінометний обстріл окупантів
Фото: обстріл у Луганській області призвів до перебоїв з газопостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Лобачівська установка комплексної підготовки газу АТ "Укргазвидобування" зазнала мінометного обстрілу з боку ОРДЛО. Перекрита подача газу в село Лобачево.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укргазвидобування"
Внаслідок шести влучань мін та осколків пошкодження отримали одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж. Жертв та потерпілих немає, персонал (водій та оператор) покинули територію УКПГ, повідомили в прес-службі.
Внаслідок пошкодження обладнання УКПГ наразі перекрита подача газу в село Лобачево (Луганський район), розповіли в прес-службі.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли з боку російсько-окупаційних військ почалися масовані обстріли.