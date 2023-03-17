В селе Кировоградской области произошел пожар: погибли 5 человек, трое из них - дети

Ночью в пятницу, 17 марта, в селе Капитановка Кировоградской области произошел пожар в доме на улице Заводской. Пять человек погибли, трое из них оказались детьми, младшему 8 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Кировоградской области .

"17 марта в 01:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Заводской с. Капитановка Новомиргородской ГТГ Новоукраинского района", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение. На месте выяснилось, что горит 16 м квартир домашнего обихода.

"На месте пожара обнаружены 5 погибших, а именно женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и дети 2006, 2009 и 2015 г.р. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 - ликвидирован", - рассказали пожарные.

В настоящее время причина ЧП устанавливается.

Как сообщалось, масштабный пожар произошел в одном из сел Одесской области. Там в частном доме погибли мать и трое маленьких детей.