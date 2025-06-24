Селфи ценой шедевра: турист уничтожил 300-летний портрет Медичи на глазах у работников музея

Неудачное селфи попало на камеры наблюдения

В минувшую субботу неназванный турист подошел к барочной картине 1712 года "Портрет Фердинандо де Медичи, великого принца Тосканского", которую написал Антон Доменико Габбиани на пике своей карьеры придворного художника.

На камерах наблюдения было видно, что турист хотел воспроизвести позу принца на картине, но он потерял равновесие и упал обратно, на полотно. Послышался хруст и картина разорвалась.

После этого турист быстренько встал, заложил руки за спину и начал делать вид, что просто изучает портрет. И все это произошло прямо на глазах у ошеломленных посетителей музея.

Что будет с картиной?

Картина получила повреждения в виде отверстия размером с кулак. Сейчас она изъята из публичного доступа и передана на реставрацию.

Работники музея сообщили об инциденте в полицию и передали все видео с камер наблюдения. Теперь проводится расследование.

"Сегодня турист, который хочет сделать мем перед картиной, отступил в позе, в которой изображен принц Медичи, испортил поверхность полотна. Проблема посетителей, которые приходят в музеи, чтобы создавать мемы или селфи для социальных сетей, является чрезвычайно распространенной", - рассказал после инцидента директор музея Уффици Симоне Верде.

Он заверил, что теперь будут установлены очень жесткие ограничения, которые будут предотвращать такое поведение, несовместимое с целью учреждений и уважением к культурному наследию.

Второй "некультурный" случай за неделю

За последнюю неделю это уже второй случай в Италии, когда туристы уничтожают ценные экспонаты в музее. Несколько дней назад музеи призвали посетителей уважать искусство, поскольку турист сел на известный хрустальный стул и разбил его.

Это было известное "кресло Ван Гога", названного в честь легендарного голландского художника, которое хранилось в Палаццо Маффеи, художественной галерее в Вероне.

На видео была зафиксирована пара, которая позирует для фотографий возле стула и ждет, пока уйдет охранник. Женщина сделала вид, что она садится, но хрупкий стул даже не дождался, пока она сядет полностью и треснул.

Этот стул был сделан итальянским художником Николой Боллой и экспонат был украшен кристаллами Сваровски.

Работники музея опубликовали запись с камер на своей странице в соцсетях и назвали такой поступок "безответственным".