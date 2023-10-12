ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В секторе Газа убит один из лидеров "Исламского джихада", - СМИ

Четверг 12 октября 2023 05:45
UA EN RU
В секторе Газа убит один из лидеров "Исламского джихада", - СМИ Фото: в секторе Газа убит один из лидеров "Исламского джихада" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На севере сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Сообщается, что смерть наступила в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

"Исламский джихад" 7 октября объявил, что присоединился к боевикам движения ХАМАС, которые начали атаки по территории Израиля. Спустя два дня в "Исламском джихаде" сообщали, что что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, в числе которых израильские мирные жители и военные.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль
NEWS
Минобороны подвело итоги "Рамштайна-16". Что получит Украина
Минобороны подвело итоги "Рамштайна-16". Что получит Украина
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать