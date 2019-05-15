У секторі Газа під час протестів поранено 50 палестинців

На кордоні сектора Газа під час акцій протесту в пам'ять Дня Накба (Дня катастрофи) більше 50 палестинців отримали поранення в результаті зіткнень з військовослужбовцями армії оборони Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Наголошується, що армія оборони Ізраїлю застосувала проти демонстрантів гумові та бойові патрони, сльозогінний газ і перцеві спреї.

За даними видання, під час протестів був застрелений 22-річний чоловік. Його госпіталізували для надання медичної допомоги, але не змогли врятувати.

В районі укріплень на кордоні сектора Газа зібралося близько 10 тис. палестинців, які щорічно 15 травня відзначають День Накба - річницю втрати палестинських земель в 1948 р. при утворенні держави Ізраїль. Аналогічні демонстрації проходять також в палестинських поселеннях на західному березі Йордану.

В цей день на палестинських територіях закриваються школи, щоб учні могли взяти участь у маніфестаціях.

Видання зазначає, що з палестинських територій були запущені кілька куль з запалювальною сумішшю, які стали причиною пожеж на полях на ізраїльській стороні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня.

Крім того, внаслідок авіаударів Ізраїлю з території сектора Газа загинули не менше 20 осіб. Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на ракетні обстріли віддавав наказ не припиняти удари по сектору Газа.