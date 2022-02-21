Сектор нацбезпеки і оборони працюватиме в цілодобовому режимі, - Данілов

Засідання Ради національної безпеки і оборони ще не закрито. Наступне засідання відбудеться у разі потреби ще раз, члени РНБО працюють у цілодобовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Алексія Данілова під час брифінгу .

Він зазначив, що "Україна завжди виконувала і буде виконувати свої зобов'язання перед усіма громадянами". Данілов зазначив, що це стосується і жителів окупованого Донбасу.

Після закінчення засідання РНБО виступить президент Володимир Зеленський, він розповість про всі прийняті рішення.