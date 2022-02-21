Сектор нацбезпеки і оборони працюватиме в цілодобовому режимі, - Данілов

Засідання Ради національної безпеки і оборони ще не закрито. Наступне засідання відбудеться у разі потреби ще раз, члени РНБО працюють у цілодобовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Алексія Данілова під час брифінгу.
Він зазначив, що "Україна завжди виконувала і буде виконувати свої зобов'язання перед усіма громадянами". Данілов зазначив, що це стосується і жителів окупованого Донбасу.
Після закінчення засідання РНБО виступить президент Володимир Зеленський, він розповість про всі прийняті рішення.
Нагадаємо, як стало відомо, перед засіданням РНБО президент Зеленський провів телефонні переговори з американським лідером Джо Байденом. Також у нього запланована розмова з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Крім того, Зеленський провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини. Останні висловили розчарування у зв'язку з російським визнанням "ЛДНР".