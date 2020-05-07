Сектор альтернативної енергетики сплатив 20 млрд гривень податків у 2019 році

У 2019 році виробники альтернативної енергетики сплатили у бюджети всіх рівнів 19,77 млрд грн у вигляді податків і зборів. Про це свідчать дані на сайті Державної податкової служби, передає РБК-Україна.

Таким чином, зростання бюджетних надходжень від сектору “зеленої” енергетики у порівнянні з 2018 роком склало 4,72 млрд грн.

Загалом впродовж 2009-2019 сектор альтернативної енергетики сплатив 93,62 млрд грн податків і зборів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період сплатила теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ). Податкові надходження від ТЕС і ТЕЦ за період 2009-2019 склали 48,24 млрд грн.

"В альтернативну енергетику щороку вкладаються мільярди євро інвестицій, це одна з небагатьох галузей, що допомагає залучати кошти до України, а не виводити їх за кордон. З розвитком галузі, зростають надходження до державного бюджету, з'являються нові робочі місця. Це та індустрія, що показує усьому світу, що в Україні може існувати чесний та сучасний бізнес", - зазначає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

Нагадаємо, відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 року, питома частка альтернативної енергетики має через 15 років скласти 25% (разом з ГЕС та ГАЕС). Станом на 2019 рік цей показник складав 8,7%.