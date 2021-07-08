У секретних в'язницях на окупованому Донбасі утримують понад 3500 українців, - МЗС

На території окупованих Донецьку та Луганську перебуває більше ніж 160 секретних в’язниць. Понад 3,5 тисячі українців утримується в них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першої заступниці міністра МЗС Еміне Джапарової.

Згідно з даними Генеральної прокуратури, на тимчасово непідконтрольній території України розташовано близько 160 секретних в’язниць, у яких незаконно утримуються більше ніж 3,5 тисячі громадян України.

Еміне Джапарова, зі свого боку, закликає об’єднати зусилля, аби ліквідувати усі подібні незаконні об’єкти на Донбасі. Зокрема, перший замісник голови МЗС вимагає, аби Російська Федерація припинила перешкоджати роботі регіональних та міжнародних правозахисних організацій й допустити їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування з затриманими особами.

"Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України у 2018 році", - додала Еміне Джапарова.