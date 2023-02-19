Секретный объект способен выдержать ядерный удар. СМИ побывали в бункере Зеленского

Президенту Владимиру Зеленскому в начале полномасштабного вторжения РФ пришлось жить в бункере. Там царили тотальная тьма и сплошная секретность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .

Журналисты пишут, что те, кому был открыт доступ к этому месту, четко придерживались соответствующего протокола.

Зеленской и небольшой группе приближенных к нему людей пришлось находиться в бункере большинство времени в течение первых двух месяцев с начала вторжения.

Тогда президент редко выходил на поверхность, чтобы заверить украинцев, что остаеться в стране. Его команда, оказавшаяся в изоляции, получала информацию о событиях благодаря своим гаджетам.

"Зеленский не прописался в бункере, в отличие от российского диктатора Владимира Путина. После первых двух месяцев полномасштабного вторжения Зеленский не использовал бункер часто или вообще не посещал его, даже после того, как на него было совершено три покушения", - отмечает The Sunday Times.

Полная секретность и неразглашение

Опции секретности были "беспрецедентными". Все, кто проживал в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении.

Это соглашение содержало запрет на раскрытие каких-либо деталей. В том числе месторасположение объекта, его дизайн и удобство. Даже о питании было нельзя говорить.

Согласно протоколу безопасности, пароли для входа в бункер менялись ежедневно. По отчетам, в помещении царит полная тьма. Во время визита западного журналиста путь освещался только фонариком на телефоне сопровождавшего его охранника. Более того, это явление было постоянным, а не временным.

Бункет способен выдержать ядерный удар

Этот секретный бункер существует в Украине еще со времен СССР и создан для обеспечения выживания во время тотальной ядерной войны.

Благодаря своей конструкции он может выдержать прямой удар ядерного оружия и имеет собственные системы жизнеобеспечения, вентиляции и водоснабжения.