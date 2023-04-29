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Секретные документы о Королевском флоте Великобритании нашли в туалете паба

Фото: секретные документы о флоте Британии нашли в туалете паба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Документы с грифом "секретно" о подлодке HMS Anson Королевского флота Великобритании нашли в туалете паба в графстве Камбрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По информации издания, файлы с подробностями о HMS Anson были оставлены в пабе сети Wetherspoons на железной дороге Фернесс. В документах речь шла о внутренней работе атомной подлодки. Они использовались подводниками, изучающими, как изолировать и разгерметизировать элементы ее системы.

Представитель Королевского флота отметил в комментарии, что документы носят "обще-учебный характер" и не содержат секретной информации. В настоящее время во флоте проводят служебное расследование по этому поводу.

Напомним, что американский летчик Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, интересовался расстрелами и угрожал убийствами в соцсетях.

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Великобритания