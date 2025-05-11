Секреты путешественников: как найти бесплатные экскурсии за границей

Некоторые туристы могут тратить на экскурсии в других странах сотни евро. Однако опытные путешественники знают, что во многих случаях можно найти бесплатные альтернативы.

Подробнее о том, как именно можно найти бесплатные экскурсии за границей, рассказала в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере туризма и основательница турагентства "Полечу, куди хочу!" Наталья Якименко .

"Свободные" пешеходные туры

По словам эксперта, так называемые "свободные" пешеходные туры - Free walking tours - это супер опция, особенно если вы приехали в ту или иную локацию впервые.

"Вы гуляете с гидом 1,5-2 часа, слушаете истории, и в конце оставляете чаевые, сколько считаете нужным", - объяснила Якименко.

Она уточнила, что это может быть и 5, и 20 евро. Все зависит только от вас.

Хостелы и отели

Основательница турагентства рассказала, что большое количество хостелов и отелей:

либо сотрудничают с локальными гидами;

либо знают о бесплатных событиях - выставках, кинопоказах, концертах.

"Поэтому всегда стоит расспросить на рецепции", - уточнила она.

Социальные сети

"Проверяйте Facebook Events или локальные платформы - там можно найти дни бесплатного входа в музеи, ночь музеев, театральные показы", - посоветовала Якименко.

В качестве примера она привела первое воскресенье месяца в Париже - шанс бесплатно увидеть Лувр или Орсе (национальный музей искусств, расположенный в бывшем вокзале на левом берегу Сены).

Специализированные платформы

По словам эксперта, такие платформы как Couchsurfing или Meetup - не только о ночлеге. Там организовывают также:

прогулки с местными;

языковые клубы;

тематические вечера и тому подобное.

"И все это - или бесплатно, или за символический донат", - отметила Якименко.

Туристические инфоцентры

Еще один совет эксперта - не забывать о туристических инфоцентрах.

"У них часто есть карты с бесплатными маршрутами, событиями или даже купонами на скидки. И эти советы гораздо практичнее, чем стандартная гугл-карта", - подытожила Якименко.