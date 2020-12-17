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Секретаріат мовного омбудсмана атакували хакери

Автор: РБК-Україна

Хакери здійснили атаку на мережі секретаріату Уповноваженого з захисту державної мови. Атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

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Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого з захисту державної мови на своїй сторінці у Facebook.

"На комп'ютерні системи нашого Секретаріату зловмисниками була здійснена кібератака з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури та вивести їх з ладу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що атака була оперативно припинена силами ІТ-фахівців секретаріату.

У секретаріаті вважають це не просто спробою пошкодити пристрої, а атакою на українську мову і тих, хто її захищає. За словами прес-служби, це спроба паралізувати діяльність, але у відомстві здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури та Управління директора національної розвідки підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їхньою інформацією, організували атаку російські хакери.

РБК-Україна писало, що американська корпорація Google назвала причину масштабного збою в роботі своїх сервісів, зокрема Youtube та Gmail, який стався 14 грудня. Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

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