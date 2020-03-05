Секретар РНБО зустрівся із новопризначеним главою Мінветеранів

Фото: Сергій Бессараб (twitter/censor.net)

Глави РНБО і Міністерства ветеранів проведуть розширену нараду

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов провів розмову із новопризначеним міністром у справах ветеранів Сергієм Бессарабом. Як передає РБК-Україна, про це Данілов повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, глави РНБО і Мінветеранів обговорили питання лікування та реабілітації українських військових.

"Не гаючи часу і темпу, відразу після призначення нового міністра у справах ветеранів України, провів зустріч з Сергієм Бессарабом. Обговорили найактуальніші питання, які потребують пильної уваги, нового керівництва. Питання пов'язані з проблемами лікування та реабілітації, соціальною та професійною адаптацією, забезпечення житлом та безкоштовними ліками для ветеранів та багато іншого", - повідомив Данілов.

Секретар РНБО додав, що знайомий із новопризначеним міністром з тих часів, коли Бессараб обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Домовились завтра провести спільну розширену нараду одразу після мого повернення з відрядження у Нові Санжари", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, 4 березня Рада на позачерговому засіданні перезавантажила Кабмін і призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля та міністрів нового уряду. Новий міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб - військовий, звання - генерал-лейтенант, 64 роки. З 2005 по 2007 був командувачем військами територіального управління "Північ". З 2012 по 2015 - перший заступник командуючого Сухопутних військ ЗСУ. З 2015 року - заступник голови Генштабу.