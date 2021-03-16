Секретар РНБО: ситуація в Придністров'ї через Росію вкрай складна вже понад 20 років

Росія в Придністров'ї ніколи не займалася мирним врегулюванням ситуації. Натомість, вона прагне до постійної ескалації і веде проти демократичної Європи потужну інформаційну війну.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив під час зустрічі з послом, спеціальним представником чинного голови ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Майер-Хартінгом та головою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкірхом, передає прес-служба Радбезу .

Зазначається, що сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту та посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі.

Секретар РНБО України наголосив, що ситуація в регіоні вже понад 20 років "є вкрай складною, особливо з огляду на російський фактор". "Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - зазначив Данілов, наголосивши на "прагненні РФ до постійної ескалації".

За оцінкою секретаря РНБО, придністровський конфлікт залишається викликом не лише для Молдови та України, а й для всієї демократичної Європи, "проти якої РФ також веде потужну інформаційну війну".

Він також нагадав, що рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", уведеним в дію указом президента України Володимира Зеленського від 4 березня 2021 року № 85, урядові доручено розробити законопроект щодо врегулювання питання подвійного громадянства.

"Своєю чергою, Т. Майер-Хартінг зазначив, що Україна внесла суттєвий внесок у процес розв’язання конфлікту в Придністров’ї мирним шляхом", - йдеться в повідомленні.