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Відсьогодні водії повинні їздити з увімкненими фарами: який розмір штрафу

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 07:30
Відсьогодні водії повинні їздити з увімкненими фарами: який розмір штрафу Фото: за населеними пунктами потрібно вмикати фари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 1 жовтня, набуло чинності правило щодо увімкнених фар на автомобілях. Водії відтепер повинні обов'язково вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Скільки діятиме правило

Відповідно до правил дорожнього руху, водії повинні їздити увімкненим ближнім світлом за межами населених пунктів з 1 жовтня по 1 травня. Ближнє світло потрібне для того, щоб автомобіль був помітним на дорозі за будь-якої погоди.

Порушників будуть штрафувати правоохоронці.

Який розмір штрафу

За порушення правила щодо ходових вогнів за межами населених пунктів водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

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