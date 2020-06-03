Відсьогодні в Україні за крадіжку кабелів загрожує до п'яти років в'язниці

З середи, 3 червня, в Україні за крадіжку кабелів загрожує до п'яти років позбавлення волі. Відсьогодні чинності набрав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ опублікували в "Голосі України", і на наступний день він вже набрав чинності.

Закон вносить зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв'язку, що входять до складу мережі, загрожують штрафи для громадян у розмірі від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб - від 5100 до 6800 гривень.

За умисне пошкодження або руйнування мережі, в разі якого припиняється надання телекомуслуг, загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або громадські роботи на строк до 120 годин, або обмеження волі на строк від одного до трьох років.

А в разі повторного порушення зловмисникові загрожує в'язниця строком від трьох до п'яти років.

Так, раніше в Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що закон має велике значення для нацбезпеки і підтримки безперебійного зв'язку під час пандемії.

За даними Мінцифри, в Україні в період з 2015 по 2019 рік зафіксували понад 122 тисяч випадків крадіжок і пошкоджень телекомунікаційних об'єктів.

Нагадаємо, 13 травня парламент схвалив закон про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський підписав його в кінці травня.