Сьогодні на заході України можливі грози, вдень до +29

Погода в Україні у неділю, 8 вересня, буде сухою та малохмарною майже у всіх регіонах, лише на заході очікуються дощі з грозами, температура вдень місцями підніметься до +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, сьогодні в Україні буде тепла та малохмарна погода, однак у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях варто очікувати дощів з грозами. Вдень середня температура повітря по країні коливатиметься від +23 до +26, вночі від +12 до +16.

У південних областях прогнозується спекотна погода, там стовпчики термометрів вдень піднімуться до +29, а вночі покажуть від +14 до +17. На Кримському півострові також очікується тепла погода, вдень від +26 до 28, вночі від +12 до +14.

Погода у Києві на сьогодні

Як повідомляють синоптики, у столиці сьогодні очікується хмарна з проясненням погода, опадів продовж доби не прогнозується. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +27, вночі термометри покажуть від +13 до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні. Прогнозувалося, що на вихідних очікується сонячна та без істотних опадів погода. Загалом очікується температура +23...+29 градусів, а в неділю на декілька градусів вище. У західних областях температура знизиться до +19...+23 градусів.