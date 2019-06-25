Сьогодні південь України накриють дощі з грозами

Погода в Україні сьогодні, 24 червня, буде хмарно з проясненнями, місцями дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, в західній Україні очікується сонячна погода. Температура повітря вдень буде +25+27, а вночі +13+16. Зокрема, в Закарпатській області вдень очікується +30+32, а вночі +15+17.

Зазначається, що на півночі України очікується також сонячна погода, температура повітря вдень буде +26+28, а вночі +15+17. У центральній частині сонячно, без опадів, вдень очікується +28+31, а вночі +17+20. У східні Україні очікується сонячна погода, температура вдень +21+31, а вночі +18+20. Однак, у Дніпровіській області передають дощі з грозами, температура вдень буде +29+31, а вночі +18+20. На півдні України синоптики передають грози з дощами. Температура повітря вдень буде +30+32, а вночі +18+21.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у Києві у вівторок буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень очікується +27+29, а вночі +17+19.