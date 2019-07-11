Сьогодні всю Україну накриють дощі

Температура повітря вдень досягне +18+21
Погода в Україні сьогодні, 11 липня, погіршиться, по всій території країни очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
За даними синоптиків, дощі накриють захід, схід, північ, південь та центр країни. Температура повітря вдень досягне +18+21, а вночі очікується +10+13. В Одеській, Херсонські та Миколаївській областях температура повітря вдень підніметься +22+25. У Криму та Кримській області також дощі, температура вдень +23+25, а вночі +15+17.
Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні також мінливі дощі. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +9+11.