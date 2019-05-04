Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні 4 травня 2019 майже на всій території країни прогнозуються дощі з грозами, однак температура повітря продовжить підвищуватися, і місцями досягатиме +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни, окрім Донецької та Запорізької областей, пройдуть грозові дощі, вдень від +19 до +23, вночі від +7 до +11. У центральних областях, окрім Дніпропетровської, теж дощі з грозами, вдень від +17 до +22, вночі від +7 до +10. На півдні без опадів лише в Херсонській області, в інших областях пройдуть дощі з грозами, вдень від +18 до +22, вночі від +9 до +12. У Криму без опадів та малохмарно, вдень від +19 до +21 вночі від +8 до +10.

На заході України грозові дощі, вдень від +16 до +19, вночі від +6 до +9. У північних регіонах також очікуються дощі з грозами, вдень від +17 до +19, вночі від +7 до +9

Погода в Україні на 4 травня 2019

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 4 травня пройдуть невеликі дощі, вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +10, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області на 4 травня 2019