Сьогодні в Україні сонячно, вдень до +23

Погода в Україні у неділю, 13 жовтня, принесе потепління в усі області, температура вдень підніметься до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країні буде сонячно та тепло. Температура вдень в середньому коливатиметься від +18 до +22 градусів. У Закарпатській області можливе підвищення температури повітря до +23, у східних областях можливе зниження до +17. Вночі температура повітря буде в межах +7 до +10 градусів, на півдні буде трохи тепліше - від +10 до +12.

У Криму сьогодні також сонячна та тепла прогода, вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +21, вночі від +8 до +10.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде також тепло та сонячно. У Києві повітря вдень прогріється до +19...+20 градусів, вночі термометри покажуть від +8 до +10. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у неділю, 13 жовтня, в Україні очікується покращення погоди, яке буде супроводжуватися потеплінням до +23 градусів. У Києві прогнозувалося потепління до +20.