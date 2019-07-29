Сьогодні в Україні утримається спека, вдень до +34

Погода в Україні 29 липня буде сухим та спекотною майже на всій території країни, температура повітря місцями підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, тиждень розпочнеться з сонячної та спекотної погоди майже у всіх областях країни, лише на півночі та заході можливі невеликі дощі, подекуди з грозами. Вдень температура на у більшості регіонів коливатиметься від +30 до +32.

Найспекотніше буде сьогодні у південних областях, там стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів. У Криму також буде сонячно та спекотно, вдень від +30 до +32.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні очікується сонячна та спекотна погода. Температура повітря вдень досягатиме +29...+31, вночі очікується від +17 до +19.