Сьогодні в Україні прогнозують до -8

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, погіршиться, очікується нічне похолодання до -8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні в Україні очікується холодна та суха погода. Вдень температура повітря на півночі та сході опуститься до +2...+5 градусів, на решті території від +6 до +8. У Закарпатській та Одеській областях вдень до +9...+11 градусів.

Вночі температура повітря у східних та північних областях знизиться до -6...-8 градусів. У центральних областях вночі від -2 до -5, на заході та півдні від 0 до -3.

Прогноз у Києві

У столиці у п'ятницю буде також прохолодно. Вдень термометри у Києві піднімуться не вище +5..+7 градусів. Вночі у столиці також похолодає, очікується від -2 до -4. Вітер західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що 1 листопада в Україну повернеться туман. Через туман, який прогнозується у західних областях, видимість погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.