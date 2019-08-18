Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +24
Погода в Україні 18 серпня принесе дощі та грози у східні та деякі північні області країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Так, за даними українських синоптиків, сьогодні дощі, подекуди з грозами, очікуються лише у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вдень температура коливатиметься в середньому від +24 до +27.
Найменша температура повітря очікується на півночі, там можливе пониження до +21, а в Одеській області прогнозується підвищення до +28.
За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні опадів не очікується, буде сухо, але хмарно. Температура повітря вдень буде в межах +22... +24 градусів, вночі очікується від +13 до +15.