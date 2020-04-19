Сьогодні в Україні святкують Великдень

У неділю, 19 квітня, в Україні православні відзначають одне з головних християнських свят - Великдень. У цьому році він не проходить традиційно через пандемію коронавірусу, проте церкви та люди пристосувалися до нових реалій. Як Україна святкує Великдень цього року - в матеріалі РБК-Україна.

Так, богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), Української православної церкви (УПЦ МП), а також Української греко-католицької церкви (УГКЦ) можна було дивитися вдома онлайн.

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