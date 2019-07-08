Сьогодні в Україні очікуються грози, вдень до +29

Погода в Україні: сьогодні, 8 липня, буде дощовою майже в усіх областях, також очікуються грози, температура вдень до +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні у східних, південних, більшості західних, центральних та північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть лише Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Вдень температура повітря коливатиметься від +20 на заході до +29 на сході, вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 на заході до +22 на півдні.

У Криму сьогодні також прогнозуються дощі з грозами, вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.

Погода у Києві на сьогодні

За данимим синоптиків, у столиці у понеділок, 8 липня, очікується суха, але хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23, а вночі від +15 до +17. Вітер північно-західний 5-10 м/с.