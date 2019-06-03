Сьогодні в Україні очікуються дощі та грози

Погода в Україні 3 червня 2019 продовжить бути дощовою, сухо прогнозується тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській області, температура повітря вдень сягне +31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі, температура вдень від +29 до +31, вночі від +16 до +18. У центрі також дощі, вдень від +27 до +29, вночі від +14 до +17. На півдні дощі, температура повітря вдень від +26 до +29, вночі від +19 до +21. У Криму дощі, вдень від +27 до +29, вночі від +19 до +29.

На заході України також очікуються дощі, вдень від +23 до +29, вночі від +12 до +15. У північних областях без опадів, окрім Полтавської та Харківської області, вдень від +26 до +31, вночі від +14 до +18.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 червня вдень і вночі прогнозується без опадів, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.