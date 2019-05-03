Сьогодні в Україні очікуються дощі

Погода в Україні 3 травня 2019 на більшій території країни буде дощовою, однак температура повітря трохи підніметься, і місцями досягатиме +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни, окрім Харківської області, пройдуть короткочасні дощі, вдень від +17 до +20, вночі від +6 до +9. У центральних областях теж дощі, вдень від +18 до +21, вночі від +6 до +11. На півдні без опадів та малохмарно, вдень від +20 до +23, вночі від +9 до +11. У Криму вдень від +21 до +23 вночі до від +9 +11.

На заході України дощі, вдень від +17 до +21, вночі від +6 до +9. У північних регіонах також очікуються опади, вдень від +17 до +20, вночі від +6 до +9

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 3 травня пройдуть невеликі дощі, вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +10, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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