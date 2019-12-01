Сьогодні в Україні подекуди можливий мокрий сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вранці можливий мокрий сніг, температура до -1

Погода в Україні у неділю, 1 грудня, буде переважно сонячною, подекуди вранці можливий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як повідомляють українські синоптики, сьогодні вдень на всій території країни буде сухо та переважно сонячно. Однак вранці подекуди можливий невеликий мокрий сніг, а в південних областях вранці пройде дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. У південних областях вдень від +3 до +5. Вночі термометри опустяться до -1...-5 градусів, лише на півдні вночі від 0 до +2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також можливий мокрий сніг вранці. Вдень у Києві опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься в межах -1...+1 градусів. Вночі термометри киян покажуть від -1 до -3.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що на початку тижня в Україні може випасти до 8 сантиметрів снігу, а в Карпатах сніговий покрив може скласти до 10-20 сантиметрів. На дорогах країни очікується ожеледиця.