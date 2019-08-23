Сьогодні в Україні малохмарно, вдень до +33

Погода в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде переважно сонячною, однак з мінливою хмарністю, вдень температура повітря місцями прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, за даними українських синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується, вдень буде сонячно та малохмарно. Температура вдень в середньому коливатиметься від +27 до +30, вночі від +16 до +20. Найспекотніше буде у східних та південних областях, там термометри покажуть до +33 градусів. На півночі та заході можливе зниження температури до +25 вдень та до +12 вночі.

У Криму опадів також не прогнозується, вдень температура коливатиметься від +31 до +33, вночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +19...+21.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці в п'ятницю, 23 серпня, буде сонячно та без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25...+27 градусів, вночі очікується від +12 до +14 градусів.

Як писало РБК-Україна, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з України поступово йде спека. Найближчими днями на заході очікується невелике похолодання до +23.

Крім того, за її даними, на День Прапора та День Незалежності (23 та 24 серпня) у столиці погода залишиться без змін, буде сонячно і близько +25...+28 градусів.