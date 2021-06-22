Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

У 1945 році цього дня о 3-й годині 15 хвилин німецька артилерія та авіація завдавали несподіваного удару по радянських військах. Що стало початком німецько-радянської війни.

За кілька годин під бомбардування потрапили всі міста в західних областях СРСР, а також Київ, Одеса, Севастополь, Мінськ, Мурманськ. Головною ціллю були аеродроми, лінії комунікацій, залізничні вузли, склади з боєприпасами тощо.

Заснування Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Пам’ятний день встановлено згідно з указом президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року. Зокрема, Верховна рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Втрати України у Другій світовій війні

За підрахунками інституту історії України НАН України, в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 млн українців, у партизанських формуваннях - від 40 до 60 тисяч, у загонах ОУН та УПА - понад 100 тисяч осіб.

Прямі людські втрати України, за оцінками інституту, становлять 8-10 млн, демографічні - 10-13 млн осіб.

Крім того, трагедією для мільйонів українців стала примусова депортація: з України до Німеччини й інших країн вивезли від 2,4 до 2,8 млн мирних громадян. Ця цифра становила майже 80% від усіх радянських людей, депортованих нацистами.

У День скорботи і вшанування пам’яті щорічно приспускають державний прапор України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни та поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

"Сьогодні, 22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Схиляємо голови у пам’ять про всіх, хто воював за наше мирне майбутнє, хто пережив ворожу окупацію та концтабори. Світла пам’ять загиблим", - написав глава держави на своїй сторінці в Twitter.

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін наголосив, що сьогодні українці гостро усвідомлюють ціну свободи. Та закликав громадян в тому числі вшанувати пам'ять героїв і теперішньої війни на Сході України.

"Вшануємо сьогодні світлу пам'ять жертв Другої світової. Це мільйони зруйнованих сімей та доль наших співвітчизників…Але мине стільки років, і на нашій землі знову гинуть Українці. Гинуть від держави-агресора…Виженемо і цього ворога. Адже сьогодні ми всі гостро усвідомлюємо ціну свободи. Вшануємо пам'ять Героїв і теперішньої війни на Сході України…", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім цього, головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслана Хомчак також звернувся до громадян та відзначив, що "80 років тому, у цей день, для українців "розверзлося пекло", а вже як "7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України".

"Схиляємо голови перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов в собі сили вистояти й вижити, який піднявся на бій та продовжує стійко і самовіддано відстоювати незалежність та територіальну цілісність України", - відповідне звернення було опубліковано в прес-центрі ЗСУ.