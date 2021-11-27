ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору

Новость на русском →
Україна, Субота 27 листопада 2021 08:59
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору Фото: сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Ця дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що треба знати

День пам’яті жертв голодоморів був запроваджений указом президента України у 1998 році. У 2006 році законом України Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом.

У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років геноцид українського народу, який здійснювався радянською владою.

Спланована конфіскація урожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-1933 безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору.

Попри те, що злочинні дії представників сталінської влади, що спричинили смерть людей голодом, кваліфікувалися згідно з нормами тогочасного радянського кримінального законодавства як вбивство, причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися та ніхто з можновладців, причетних до злочину, не поніс покарання.

Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати.

Кількість жертв

За даними Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду, у 1932-1933 років від голоду померли 10,5 мільйона українців.

Найбільше всього постраждали колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих.

Хвилина мовчання

Сьогодні, о 16:00 на всій території України буде приспущено державні прапори. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Програма заходів у Києві:

Сьогодні у Києві меморіальні заходи відбудуться на території Національного музею Голодомору-геноциду:

  • 15:30 - буде молитва за участю голів українських церков за жертвами штучно організованого голоду - її проведуть на площі біля Свічі пам'яті музею Голодомору.
  • 16:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання.
  • 16:01 - звернення президента у День пам'яті жертв голодоморів, а також розпочнеться акція "Запали Свічку пам'яті".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи у зв'язку з 90-ю річницею Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноцид українського народу", яким затверджується план заходів на 2022-2023 роки, присвячених річниці Голодомору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Голодомор
NEWS
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує