Сьогодні в Україні буде сонячно

Погода в Україні у неділю, 17 листопада, буде сонячною, але прохолодною, вночі можливе похолодання до -1. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз по регіонам

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні в усіх областях країни буде сухо та сонячно. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13 градусів. У Закарпатській області термометри покажуть до +15...+17 градусів.

Вночі очікується суттєве похолодання у східних областях, там температура знизиться до -1 градуса. На решті території термометри вночі покажуть від +4 до +8 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві синоптики також прогнозують сонячну погоду. Вдень температура у столиці коливатиметься від +9 до +11 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5...+7 градусів. Сьогодні у Києві без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних в Україні буде переважно хмарна та прохолодна погода. За даними Діденко, через антициклон вночі в регіонах очікується похолодання до +2...+7 градусів. Також синоптик попереджала про тумани на вихідних.