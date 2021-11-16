Сьогодні Україна зіграє з Боснією: що потрібно "жовто-синім", щоб пробитися в плей-офф

Що потрібно для успіху

Фінляндія напередодні останнього туру сплутала всі карти для України, перемігши в очному протистоянні Боснію (3:1) і вийшовши на друге місце в групі D. зараз у Фінляндії 11 очок, в України - 9. Боснійці вже з боротьби випали - у них лише 7 балів.

Перший рядок вже гарантовано дістанеться Франції, яка має 15 очок. Тому і особливої мотивації у чинних чемпіонів світу на поєдинок з фінами не так вже й багато. Дідьє Дешам цілком собі може дозволити виставити резервний склад або поекспериментувати деякі зв'язки. Але ж зараз українці потрапили в ту ситуацію, що навіть перемога над Боснією не гарантує нам вихід в плей-офф. Перемога фінів у французів або навіть нічия в цьому матчі ставить хрест на всьому для українців. Правда, в разі нічиї "жовто-сині" ще можуть втиснутися на друге місце - для цього потрібно перемагати в два і більше голи.

Боснія без турнірної мотивації і Джеко

Ясна річ, що для боснійців не дуже приємно буде програти двічі поспіль, та ще й зробити це в рідних стінах. Але все ж психологічний стан навряд чи у них на вищому рівні - поразка від фінів повністю позбавила шансів на боротьбу за плей-офф. Та ще й випали два лідери збірної - Едін Джеко не грав з Фінляндією через травму, і навряд чи вийде на матч з українцями, також пошкодження отримав лівий захисник Сеяд Колашинац. Крім цього наставник боснійської збірної Івайло Петєв напередодні матчу зазначив, що може дати зіграти проти України деяким резервістам.

"Найголовніше - боротися і проявити бажання перемогти. Ми повинні зіграти набагато краще, ніж з Фінляндією. Можливо, свій шанс отримають деякі футболісти, які раніше грали менше. Потрібно проаналізувати свої помилки. Треба продовжувати працювати, щоб гравці набиралися досвіду", - сказав Петєв.

При цьому наставник українців Олександр Петраков легкого матчу для своїх підопічних не очікує.

"Що стосується боснійців, то молодь захоче показати себе, щоб їх хтось побачив. Чекаю дуже складну гру... Якщо ми будемо грати з Боснією і Герцеговиною так, як проти Болгарії (1:1), то обов'язково вийдемо на Чемпіонат світу", - заявив Петраков.

До поєдинку втрат в українців немає. За словами наставника "жовто-синіх" до матчу готуються всі 25 гравців.

Де дивитися

Поєдинок між Боснією та Україною відбудеться сьогодні, 16 листопада, в боснійській Зеніці. Початок матчу о 21: 45. Його покажуть телеканали" Україна", а також"Футбол 1". Паралельно в той же час пройде і поєдинок між Фінляндією і Францією, його трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2".