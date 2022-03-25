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На сьогодні погоджено лише два гуманітарних коридори: де пройде евакуація

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 09:35
На сьогодні погоджено лише два гуманітарних коридори: де пройде евакуація Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На 25 березня 2022 року погоджено лише два гуманітарних коридори для евакуації українців з гарячих точок. Вони працюватимуть за напрямками Маріуполь - Запоріжжя та Мелітополь - Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, сьогодні відкриють гуманітарний коридор, з Маріуполя до Запоріжжя - для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.

При цьому централізована евакуація на автобусах для маріупольців проводитиметься з Бердянська. Місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. На даний момент 48 автобусів стоять на В'їзді в Бердянськ, після проходження блокпоста їх відразу подадуть на евакуацію.

Крім того, на В'їзді в Бердянськ заблокований бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити свої авто на заправках-Східний проспект, 4а; Мелітопольське шосе, 87б.

З Мелітополя до Запоріжжя. Місце зборів-Пожежна Частина № 9. Автобуси для евакуації і гуманітарним вантажем з ранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Луганщині планується евакуаційний поїзд, який відправиться зі станції в Новозолотарівці.

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