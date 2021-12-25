Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день

Історія свята

Відомо, що народився Ісус в ізраїльському місті Віфлеємі у час правління жорстокого царя Ірода. У той час верховний очільник країни намовив свою охорону оглядати кожного новонародженого, аби не допустити появи Месії, що посяде на трон. З цієї причини майже всіх малюків тієї ночі було вбито, крім Ісуса. Маленького Сина Божого вдалось врятувати, переховуючи вагітну Марію у хліві.

Так, перші відомості про святкування християнами Різдва відносяться до IV століття, а вже у XIII столітті, за часів святого Франциска Ассизького, з’явився звичай виставляти в храмах для поклоніння ясла, в які поміщається фігурка Дитятка Ісуса. Згодом ясла стали ставити перед Різдвом не тільки в храмах, а й у будинках.

Традиції святкування

Різдво є особливим і найважливішим релігійним святом. Напередодні свята люди дотримуються Адвенту - часу в очікуванні свята, коли люди особливо приділяють увагу духовному життю, дехто, за бажанням, дотримується посту.

Ввечері 24 грудня, коли на небі з’являється перша зірка, родини збираються на Святу Вечерю з пісних страв: риби, оплаток (пісний хліб), фруктів, горіхів та іншого. Перед початком трапези глава сім’ї читає уривок з Євангелія, родина співає першу коляду, потім усі переломлюють різдвяний хліб.

Після вечері родина збирається до храму - на Месу Надвечір’я Різдва, яка символізує єдність Отця і Сина. Меса розпочинається, переважно, опівночі. Під час неї священик кладе у різдвяний вертеп фігурку немовляти Ісуса.

Друга святкова Меса відбувається на світанку і символізує час появи на світ нового життя з утроби матері. А третя Меса, яка відправляється вдень, доносить символ народження Ісуса у серця всіх віруючих.

25 грудня подається святкова їжа. Головною стравою столу цього свята є запечена індичка, качка, свинина та інше.

Що не можна робити на Різдво

Як і у будь-якого іншого релігійного свята, у Різдва існує свій власний список заборон, яких необхідно дотримуватися. Найголвніші з них:

1. У Святвечір не можна їсти до початку самої вечері.

2. Після Святої Вечері, не можна прибирати страви зі столу, аж до настання самого Різдва.

3. На верхівці ялинки не може бути іншої прикраси, окрім зірки, адже це символ Вифлиєму, яка сповістила про народження Ісуса.

4. У Різдво не можна одягати старий одяг.

5. Нікому цього дня не можна працювати, прибирати та виносити з дому сміття.

6. Родині бажано не сваритися, а бути дружніми, щоб не було непорозумінь протягом року.

7. На Різдво в жодному випадку не можна ворожити.

8. Не оминайте у цей день нужденних та бідняків, а дайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкових радощів.