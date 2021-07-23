Суворий режим, антирекорд України та медальні надії: сьогодні відкриють Олімпіаду в Токіо

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК Favbet.

Токійські особливості

Також як і Чемпіонат Європи з футболу, Олімпійські ігри довелося перенести на рік через пандемію COVID-19. І також як і у випадку з євро, це перший випадок, коли ОІ довелося переносити через надзвичайні обставини.

При цьому в Токіо на період Олімпіади діє режим надзвичайний стан. Тому гру пройдуть в суворих обмеженнях-ніяких уболівальників на трибунах і повна заборона на відвідування туристичних місць для спортсменів.

Хоча церемонія відкриття олімпіади відбудеться сьогодні о 14: 00 за Києвом, фактично ОІ вже стартували - з 21 липня проходять футбольні та софтбольні матчі. Перший же комплект медалей буде розіграний вже завтра, 24 липня, у стрільбі.

Всього Олімпійські ігри триватимуть аж до 8 серпня, коли і відбудеться церемонія закриття. За цей період буде розіграно 339 комплектів медалей - найбільше в легкій атлетиці (48), найменше в софтболі і бейсболі (по одному комплекту).

На Іграх в Токіо будуть представлені 33 види спорту. Серед нових дисциплін - карате, Серфінг, скелелазіння і скейтбординг. Також додали нові дисципліни у вже діючі змагання - баскетбол 3х3, змішана естафета в плаванні, а також змішані командні змагання в дзюдо, триатлоні та стрільбі з лука. Крім цього повернули в програму Ігор софтбол і бейсбол, які були відсутні з 2012 року.

На ОІ братимуть участь 206 збірних, які будуть представлені понад 11 тисячами спортсменів. Також на цих іграх російські спортсмени не зможуть виступати під своїм прапором і гімном - все через допінговий скандал.

Українська делегація

Всього в олімпійську делегацію України потрапили 158 спортсменів з 25 видів спорту. І це є новим антирекордом за кількістю українських учасників за часи незалежності країни. Минулий антирекорд за кількістю спортсменів був зафіксований на минулих іграх в Ріо в 2016 році - тоді під "жовто-синім" прапором виступали 206 спортсменів.

При цьому деякі спортсмени не змогли потрапити в Токіо. Так, тенісистка Марта Костюк пропустить ігри через травму, а гімнаст Олег Верняєв отримав бан на участь у змаганнях через підозри у вживанні допінгу.

Шанси на медалі

Мабуть, найбільші шанси отримати не просто олімпійську медаль, а й "золото", мають Дар'я Білодід (дзюдо), Станіслав Горуна (карате), Анжеліка Терлюга (карате), Михайло Романчук (плавання), Олександр Хижняк (бокс), Ольга Харлан (фехтування), Жан Беленюк (боротьба), Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину) і Ярослава Магучіх (Стрибки у висоту).

В цілому на медалі можна ще розраховувати в гімнастиці, бігу з бар'єрами, кульової стрільби, стрибках у воду, тенісі і маутенбайке.

Вже в перший день розіграшу медалей Україна може отримати нагороду ОІ - 2020-24 липня Дар'я Білодід виступить в дзюдо.

Коли і де дивитися

Через різницю в часі з Токіо ,яка становить + 6 годин, по Києву змагальний день буде починатися о 2:30 і завершуватися близько 17:00. Трансляція змагань проводитиметься на телеканалі "UA: перший" та на сайті "Суспільне спорт".