Сьогодні особливо гостро стоять цілі Глобального договору ООН, - Костюк

Світова економіка потребує відновлення та переосмислення підходів. Лідери глобального договору ООН здатні спільними зусиллями виробити новий курс, за допомогою якого вдасться протистояти актуальним для всього людства викликам.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час ювілейного саміту лідерів Глобального договору ООН.

Гутерреш назвав COVID-19 "найбільшим випробуванням, з яким ми зіткнулися разом із моменту створення Організації Об’єднаних Націй".

Своєю чергою, серед українських представників – одним з трьох учасників від України став виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк, який розповів про важливість інституцій та партнерства в подоланні наслідків, спричинених COVID-19.

"Ми як члени Глобального договору ООН розуміємо важливість об’єднання бізнесу для процвітання та миру на Землі. На сьогодні цілі Глобального договору ООН особливо гостро стоять на порядку денному. В умовах пандемії значення партнерства на різних рівнях суттєво зросло. Найбільш прогресивними є такі взаємодії – бізнес і держава, бізнес і бізнес, бізнес і громадські організації. В Україні більшість лікарень забезпечуються за державні кошти. У період пандемії в держави не було можливості оперативно відреагувати на зростання попиту на специфічне обладнання та медикаменти. Тоді до розв’язання державних завдань доєднався бізнес", - заявив Костюк.

За його словами, лише “Фармак” разом із благодійним фондом родини Жебрівських забезпечив апаратами ШВЛ, ліками, захисними костюмами, дезінфекторами, цифровою ультразвуковою діагностичною системою та іншим обладнанням палати інтенсивної терапії 17 лікарень різних областей України і військовий шпиталь.

"Держава також поводиться як партнер. Було спрощено реєстрацію лікарських засобів, необхідних для боротьби із пандемією, введено нульову ставку акцизного податку на спирт, що використовується для виробництва дезінфекторів. Імпорт медичних препаратів для боротьби із коронавірусом, згідно із законом, проводиться в першу чергу, без мит та податків. Власна фармацевтика – запорука безпеки та незалежності держави. Європа, США пішли шляхом імпортозаміщення. Але не можна повністю закриватися від світу. Ліки не мають кордонів. “Фармак” забезпечує лікарськими засобами український ринок і експортує їх у більш ніж 20 країн. Один наш препарат, що допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, ми постачаємо до Швеції, Великобританії та інших країн. Нам дозволили зробити це, тому що наше виробництво сертифіковане за системою європейської якості. Це приклад партнерства в ім’я спільної мети - перемоги над коронавірусом", - додав СЕО "Фармак" під час виступу.

Нагадаємо, саміт лідерів Глобального договору ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together", присвячений 20-річчю найбільшої ініціативи, спрямованої на досягнення цілей сталого розвитку та підтримку соціально відповідальних компаній у всьому світі, відбувся 15-16 червня 2020 року.

У саміті договору взяли участь понад 12 тисяч учасників зі 193 країн і 21 агенції ООН. Це найбільша бізнес-подія ООН.