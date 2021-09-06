Сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

Відомо, що КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Бойовики назвали умови, за якими буде здійснюватися перетин лінії розмежування:

необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР";

заповнити бланк-згоду "на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

Крім того, у разі отримання негативного результату тесту потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію. При позитивному результаті - направляють до лікарні.

При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території.