Сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

У понеділок, 6 вересня окупанти відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 9:00 до 16:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Відомо, що КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".
Бойовики назвали умови, за якими буде здійснюватися перетин лінії розмежування:
Крім того, у разі отримання негативного результату тесту потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію. При позитивному результаті - направляють до лікарні.
При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території.