RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

Автор: Марія Кучерявець

У понеділок, 6 вересня окупанти відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 9:00 до 16:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Відомо, що КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Бойовики назвали умови, за якими буде здійснюватися перетин лінії розмежування:

  • необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР";
  • заповнити бланк-згоду "на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

Крім того, у разі отримання негативного результату тесту потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію. При позитивному результаті - направляють до лікарні.

При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКПВВЕленовка