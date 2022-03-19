На сьогодні оголошено евакуацію з Бучі: час і маршрут

Евакуація з Бучі (Київська область) продовжиться 19 березня. Жителів міста мають намір евакуювати в Білогородку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевої міської ради.

Повідомляється, що на 11:00 оголошено збір у Бучанській міській раді по вул. Енергетиків, 12.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуація 19 березня пройде і в Луганській області. Зокрема, очікується, що в безпечні райони зможуть виїхати жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної.

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