Сьогодні метро в Києві продовжить роботу через футбол

Сьогодні в Києві метро продовжать роботу на одну годину. Рішення прийняте через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Гра почнеться о 21:45.
Можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.