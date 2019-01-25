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У Києві сьогодні на дорогах місцями ожеледиця

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 12:37
У Києві сьогодні на дорогах місцями ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується до -9 градусів морозу

Сьогодні, 25 січня, у Києві на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають синоптики, у п'ятницю в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вдень 7-9 градусів морозу.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах в цю п'ятницю - 25 січня, а також прогнозували зміна погодних умов до кінця тижня - 26-27 січня.

Як писав Stylerостанній зимовий місяць, за словами народних синоптиків, буде тепліше, ніж січень. Хоча, за деякими прогнозами, в лютому можливі морози до 30 градусів.

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