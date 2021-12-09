Байден скликає саміт за демократію: чого чекати від зустрічі 110 країн

Ключові завдання саміту

Майбутній саміт за демократію американський президент анонсував ще в серпні цього року. Захід подібного формату відбудеться вперше. Зустріч є логічним продовженням передвиборчих заяв Байдена. Він обіцяв, що захист прав і свобод людини стане пріоритетним напрямком зовнішньої політики США.

Так, у серпні Байден заявив, що саміт за демократію сприятиме активізації зобов'язань та ініціатив за трьома основними темами:

захист від авторитаризму;

боротьба з корупцією;

захист прав людини.

Переговори будуть присвячені проблемам і можливостям, з якими зіштовхуються демократії.

"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - анонсували в Держдепі США.

Планується, що захід стане щорічним. У 2022 році "після консультацій, координації та дій" за підсумками першої зустрічі Байден збирається організувати очний саміт. На ньому учасники продемонструють прогрес, досягнутий у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Хто візьме участь в онлайн-зустрічі

На саміт демократії Вашингтон запросив 110 країн. У заході візьмуть участь як лідери урядів, так і представники громадянського суспільства та приватного сектору.

На онлайн-зустрічі будуть присутні держави-члени Європейського Союзу, крім Угорщини, а також Індія, Південно-Африканська Республіка, Філіппіни, Грузія. У списку запрошених значиться і Україна.

Азіатські союзники США - Японія і Південна Корея - запрошені на саміт. Таїланду і В'єтнаму в списку учасників немає.

Близький Схід представлятимуть Ізраїль, Ірак і Кіпр. Єгипту та Туреччини в списку учасників немає.

Росія і Китай також відсутні серед запрошених. Посли Росії і Китаю в США Анатолій Антонов і Цинь Гань звинуватили Америку в "менталітеті часів холодної війни". За їх словами, саміт спровокує "ідеологічну конфронтацію і розкол у світі, що призведе до нового протистояння". Зокрема, Китай також обурило запрошення Тайваню, суверенітет якого Пекін оскаржує вже багато років.

Хто виступить на саміті

Згідно з офіційним розкладом саміту, яким володіє видання Axios, відкривати і закривати дводенну зустріч буде Байден. Також планується виступ віце-президента США Камали Харріс.

Крім того, з промовою виступлять:

тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, визнаний США і десятками інших країн лідером держави;

Гонконгський активіст Натан Лоу, який попросив притулку у Великобританії після того, як Пекін ввів закон про національну безпеку в минулому році. Цей закон дозволяє застосовувати китайські національні закони на території Гонконгу;

кандидат у президенти Білорусі Світлана Цихановська, яка покинула країну після того, як минулого року Олександр Лукашенко придушив протести на підтримку демократії.

Національні лідери Нової Зеландії, Гани, Румунії, Молдови, Ботсвани, Словаччини, Швеції, Домініканської Республіки, Малаві, Литви, Замбії, Естонії, Данії та Латвії також візьмуть участь у різних етапах саміту.

Міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Танг візьме участь у дискусії щодо протидії цифровому авторитаризму.

В рамках заходу США введуть санкції

У рамках саміту за демократію Міністерство фінансів США введе низку санкцій. За даними Reuters, обмеження торкнуться осіб, які, за версією офіційного Вашингтона, причетні до корупції, серйозних порушень прав людини, а також займаються підривом демократії.

Поки відомство не надало конкретну інформацію про тих, кого торкнуться санкції. Мінфін також оголосить про пропозиції, які спрямовані на ліквідацію прогалин у законодавстві, що дозволяють використовувати ринок нерухомості в корупційних цілях.