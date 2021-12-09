Байден скликає саміт за демократію: чого чекати від зустрічі 110 країн

Президент США Джо Байден проведе онлайн-саміт за демократію 9-10 грудня. У списку запрошених країн - 110 держав, у тому числі і Україна. Росії, Китаю і Туреччини серед учасників немає.
Детальніше про план майбутнього саміту читайте в матеріалі РБК-Україна.
Майбутній саміт за демократію американський президент анонсував ще в серпні цього року. Захід подібного формату відбудеться вперше. Зустріч є логічним продовженням передвиборчих заяв Байдена. Він обіцяв, що захист прав і свобод людини стане пріоритетним напрямком зовнішньої політики США.
Так, у серпні Байден заявив, що саміт за демократію сприятиме активізації зобов'язань та ініціатив за трьома основними темами:
Переговори будуть присвячені проблемам і можливостям, з якими зіштовхуються демократії.
"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - анонсували в Держдепі США.
Планується, що захід стане щорічним. У 2022 році "після консультацій, координації та дій" за підсумками першої зустрічі Байден збирається організувати очний саміт. На ньому учасники продемонструють прогрес, досягнутий у виконанні взятих на себе зобов'язань.
На саміт демократії Вашингтон запросив 110 країн. У заході візьмуть участь як лідери урядів, так і представники громадянського суспільства та приватного сектору.
На онлайн-зустрічі будуть присутні держави-члени Європейського Союзу, крім Угорщини, а також Індія, Південно-Африканська Республіка, Філіппіни, Грузія. У списку запрошених значиться і Україна.
Азіатські союзники США - Японія і Південна Корея - запрошені на саміт. Таїланду і В'єтнаму в списку учасників немає.
Близький Схід представлятимуть Ізраїль, Ірак і Кіпр. Єгипту та Туреччини в списку учасників немає.
Росія і Китай також відсутні серед запрошених. Посли Росії і Китаю в США Анатолій Антонов і Цинь Гань звинуватили Америку в "менталітеті часів холодної війни". За їх словами, саміт спровокує "ідеологічну конфронтацію і розкол у світі, що призведе до нового протистояння". Зокрема, Китай також обурило запрошення Тайваню, суверенітет якого Пекін оскаржує вже багато років.
Згідно з офіційним розкладом саміту, яким володіє видання Axios, відкривати і закривати дводенну зустріч буде Байден. Також планується виступ віце-президента США Камали Харріс.
Крім того, з промовою виступлять:
Національні лідери Нової Зеландії, Гани, Румунії, Молдови, Ботсвани, Словаччини, Швеції, Домініканської Республіки, Малаві, Литви, Замбії, Естонії, Данії та Латвії також візьмуть участь у різних етапах саміту.
Міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Танг візьме участь у дискусії щодо протидії цифровому авторитаризму.
У рамках саміту за демократію Міністерство фінансів США введе низку санкцій. За даними Reuters, обмеження торкнуться осіб, які, за версією офіційного Вашингтона, причетні до корупції, серйозних порушень прав людини, а також займаються підривом демократії.
Поки відомство не надало конкретну інформацію про тих, кого торкнуться санкції. Мінфін також оголосить про пропозиції, які спрямовані на ліквідацію прогалин у законодавстві, що дозволяють використовувати ринок нерухомості в корупційних цілях.