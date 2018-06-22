Сьогодні о 7:00 у роботу наземного транспорту Києва були внесені зміни

Зміни діють через проведення державних заходів у парку Вічної Слави

Сьогодні, 22 червня, з 7:00 до закінчення державних заходів у парку Вічної Слави у роботу наземного транспорту Києва внесені зміни. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, рух тролейбусів маршруту №38 організовано від ст.м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної), автобуси маршруту №24 - від Центрального залізничного вокзалу до стадіону "Динамо" ім. Лобановського.

Для тролейбусу №38 та автобусу №24 на час проведення заходів тимчасово скасовується зупинка "Парк Вічної Слави".

Рух автобусного маршруту в режимі маршрутного таксі №520 у зазначений час здійснюється за наступною схемою: ст. м. "Видубичі" - Залізничне шосе - Либідська площа - вул. Велика Васильківська - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лейпцизька - вул. Московська - далі за існуючою схемою.

Крім цього, автобусний маршрут в режимі маршрутного таксі №470 курсує за схемою: вул. Ягідна - просп. Науки - б-р Дружби Народів - б-р Лесі Українки - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лейпцизька - вул. Московська - далі за існуючою схемою.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона.