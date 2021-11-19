Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!

Наживо 19 листопада обговоримо:
• Довгоочікуване розслідування Bellingcat. Хто винен у зриві спецоперації щодо затримання “вагнерівців”?
• Чи є при владі ворожі агенти?
• Як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова?
Гості студії:
Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України;
Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”, прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);
Олександр Турчинов, голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014-2019);
Роман Костенко, народний депутат, “Голос”, полковник Служби безпеки України;
Олексій Жмеренецький, народний депутат, “Слуга народу”, член ТСК Верховної Ради України у справі найманців ПВК "Вагнера";
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;
Яніна Соколова Журналіст, телеведуча;
Володимир Гройсман, лідер партії “Українська стратегія Гройсмана”, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України;
Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
Олексій Кучеренко, народний депутат, “Батьківщина”, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП;
Олексій Гончаренко, народний депутат, “Європейська Солідарність”;
Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу “Гідроенергоінвест – Акванова”;
Маріс Куніскіс, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.
Обговоримо актуальні теми з гостями у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.