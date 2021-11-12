Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Україна без кордонів

Наживо 12 листопада обговоримо:

• Подвиг і трагедія Міхеїла Саакашвілі: що сьогодні загрожує політику і як він боротиметься?

• Карателя «Палича» затримано у Києві: що насправді відбувається у донецькій в'язниці «Ізоляція»?

• Біженці. 15 тисяч мігрантів з Близького Сходу на кордоні Білорусі та Євросоюзу. Шантаж, гуманність чи новий вид державного тероризму?

• Велика приватизація чи велика корупція? Чому завод «Більшовик» продали задешево та із судовими справами?

Боротьба Міхеїла Саакашвілі: як політик протистоїть грузинській владі та хто йому допоможе? СБУ затримала головного ката донецької підпільної в'язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського на прізвисько «Палич»: чи отримає злочинець довічний термін ув'язнення? Між двома кордонами: чи готова Україна тимчасово прийняти біженців, які намагаються прорватися через кордон Білорусі до Європи? Лукашенко придумав новий вид шантажу та державного терору? Приватизація «Більшовика»: велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?

Гості студії:

Вахтанг Кікабідзе, народний артист Грузії, депутат парламенту Грузії від партії «Єдиний національний рух» Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії;

Коба Накопія, депутат парламенту Грузії від партії «Єдиний національний рух»;

Тенгіз Аблотія, блогер «Ехо Кавказу»;

Станіслав Асєєв, журналіст, письменник, в'язень бойовиків так званої ДНР;

Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;

Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016-2018);

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання.

Обговоримо актуальні теми з гостями у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.