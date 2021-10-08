Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Скринька Пандори Зеленського

Наживо 8 жовтня обговоримо:

• Савік Шустер про трагедію Бабиного Яру;

• Офшори Зеленського і «Кварталу 95»: чи повинен Президент надати пояснення?

• Саакашвілі за ґратами: що має трапитися, щоб він вийшов на свободу?

• Кому вигідне звільнення Дмитра Разумкова: країні чи «Слузі народу»?

Про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеїла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і «Кварталу 95» – поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00.

Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);

Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

Іван Крулько, народний депутат, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»;

Олег Волошин, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя»;

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;

Віктор Чумак, виконувач обов'язків Генерального прокурора України (2020);

Сергій Фурса, заступник директора Dragon Capital;

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «РБК-Україна»;

Коба Накопія, депутат парламенту Грузії від партії «Єдиний національний рух»;

Роман Шлейнов, регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань «Важливі події»;

Анна Бабінець, головний редактор агентства журналістських розслідувань «Слідство.Інфо».

Також ми запросили взяти участь у дискусії народних депутатів від партії «слуга народу». На жаль, відповіді від них поки не отримали.

Вони говорять, а вирішує народ.