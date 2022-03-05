RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як поводитися з нерозірваними боєприпасами, - Нацполіція створила сайт, на якому є вся інформація

Автор: RBC.UA

У Нацполіції створили сайт, де зібрали повний перелік дій при виявленні боєприпасів, що не розірвалися. Девіз нового ресурсу: "разом наші знання рятують життя."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine CAT-UXO.

Вибухотехніки Нацполіції створили новий веб-ресурс на якому зібрали основні правила поведінки при виявленні боєприпасів, що не розірвалися.

"Це новий сайт для допомоги людям, які опинилися у вибухонебезпечній ситуації.

По-перше, для навчання і зниження ризику вибухонебезпечності.

По-друге, зафіксуйте місце розташування ситуації.

Нарешті, повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- повідомляється на сайті.

На цьому сайті є фото всіх снарядів, а також ви можете повідомити про ситуацію, що склалася прямо на сайті.

Зазначимо, що Генсек НАТО звинуватив Росію в використанні забороненої зброї на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України