Як поводитися з нерозірваними боєприпасами, - Нацполіція створила сайт, на якому є вся інформація

Вибухотехніки Нацполіції створили новий веб-ресурс на якому зібрали основні правила поведінки при виявленні боєприпасів, що не розірвалися.

"Це новий сайт для допомоги людям, які опинилися у вибухонебезпечній ситуації.

По-перше, для навчання і зниження ризику вибухонебезпечності.

По-друге, зафіксуйте місце розташування ситуації.

Нарешті, повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- повідомляється на сайті.

На цьому сайті є фото всіх снарядів, а також ви можете повідомити про ситуацію, що склалася прямо на сайті.