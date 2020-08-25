Seadora – завжди свіжі морепродукти на століДари моря – це не тільки смачно і оригінально, але і дуже корисно. Хоча б раз у кілька тижнів вживання риби та інших морепродуктів буде вважатися корисним фактором для організму. Тим більше з великої кількості м

Дари моря – це не тільки смачно і оригінально, але і дуже корисно. Хоча б раз у кілька тижнів вживання риби та інших морепродуктів буде вважатися корисним фактором для організму. Тим більше з великої кількості морепродуктів виходять дуже корисні і оригінальні страви, якими можна прикрасити абсолютно будь-який стіл.

Допомога в організації поставок запропонує українська фірма Seadora. Це прямий постачальник свіжовиловлених морепродуктів, забезпечуючи доставку продукції за 1-2 дня і гарантуючи свіжість, якість та збереження всіх корисних компонентів.

Асортимент продукції

До речі, не всі дари моря є морепродуктами. У цю категорію входять такі пропозиції:

молюски;

ракоподібні;

голкошкірі;

риба;

морські водорості.

Слід купити якісну продукцію і самостійно переконатися як у прекрасних смакових якостях, так і в користі для організму. Придбати товари найкраще на сайті компанії Seadora, де є зручний поділ з цінами, актуальними фотографіями і характеристиками. Додаткову інформацію завжди можна дізнатися у менеджерів компанії, що істотно спрощує вибір.

Корисні властивості морепродуктів

Більшість продуктів нормалізують рівень холестерину, ідеально регулюють будь-які обмінні процеси, а також позитивно впливають в цілому на шлунково-кишковий тракт. Білок в складі морепродуктів з легкістю засвоюється, тим більше в складі є велика кількість йоду, а це важливо для людей з хворою щитовидною залозою.

Низька калорійність – це гарантія відсутності зайвої ваги. Морепродукти ідеально підійдуть тим, хто хоче вживати смачну їжу, але не хоче набирати зайві кілограми. В середньому калорійність більшості продуктів 90 ккал на 100 грам.

Принципи діяльності Seadora

Головна мета і завдання компанії – надання на ринок виключно якісної і свіжої продукції. Підвищення якості і поживності гарантується через спрощений вилов риби, подальшої доставки і реалізації. До того ж виключені ланцюжки посередників, а продукція потрапляє в руки кінцевого споживача безпосередньо від заготівельників і того, хто виловлював її.

Завдяки налагодженим схемами риба доставляється всього за 2-3 дня, в той час як інші компанії заморожують її і доставляють кілька тижнів. Гарантується справжня свіжість риби та інших продуктів, тому вона буде позитивним чином впливати на стан організму кожного споживача