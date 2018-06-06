Угоду між акціонерами Альфа-Банку та німецькою BASF оцінили у 20 млрд євро

LetterOne придбала DEA у березні 2015 року за 5,1 млрд євро у німецької RWE. Тоді серед претендентів на компанію була і BASF

Об'єднана нафтогазова компанія Wintershall DEA, яку співвласники Альфа-банку створюють разом з BASF, буде коштувати близько 20 мільярдів євро, розповів Герман Хан в інтерв'ю агентству РБК. Акціонери Альфа-Банку і LetterOne отримають в ній 33%.

Компанія Wintershall DEA, про створення якої LetterOne (керує міжнародними енергетичними активами акціонерів "Альфа-Груп") і німецька BASF домовилися в грудні 2017 року, "може коштувати орієнтовно в районі 20 млрд євро", сказав в інтерв'ю РБК співвласник "Альфа-Груп" і LetterOne Герман Хан. За його словами, партнери зберігають плани завершити злиття в другій половині поточного року, а також провести IPO через кілька років. "Зараз йде активна робота по due dilligence, і ми сподіваємося, що ця угода буде фіналізовано", — додав він.

Угода передбачає злиття двох найбільших нафтогазових компаній Німеччини, працюють також у Норвегії, Данії, Південній Америці, Північній Африці та Росії, а саме приєднання активів DEA, що належить LetterOne, до "дочці" BASF Wintershall. В об'єднаній компанії BASF отримає 67%, а LetterOne — 33%. Загальна виручка двох компаній склала 4,69 млрд євро, EBITDA — 2,996 млрд євро, випливає зі звіту BASF і матеріалів DEA. Видобуток Wintershall у 2017 році склала 164 млн барелів нафтового еквівалента, DEA — 125 млн барелів.

LetterOne придбала DEA у березні 2015 року за 5,1 млрд євро у німецької RWE. Тоді серед претендентів на компанію була і BASF.

За словами Хана, акціонери LetterOne погодилися на злиття для стійкості бізнесу. "У нафтогазовому бізнесі цінуються великі гравці, які мають більшу стійкість з точки зору впливу, кон'юнктури і здатності вирішити якісь геологічні проблеми, з якими компанія може стикатися на тому чи іншому родовищі. Тому плюси великого гравця — у нього з'являється значно більше можливостей щодо розвитку, виходу в нові регіони", — пояснив він.

LetterOne, інвестиційна структура, створена акціонерами "Альфа-Груп" для інвестування в міжнародні активи в нафтогазовій і телекомунікаційній галузях. Згодом спектр галузей і регіонів розширився за рахунок вкладень у ритейл та охорону здоров'я. В даний час, крім інвестицій в європейський енергетичні активи, LetterOne володіє частками в телекомунікаційному холдингу VEON, британської мережі магазинів здорового харчування Holland & Barrett, а також інвестувала 200 млн доларів у Über.